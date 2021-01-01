المعارض الروسي ألكسي نافالني يواجه أزمة “غير متوقعة”

أشارت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إلى أن الهدف من الاتهامات الموجهة للمعارض الروسي البارز أليكسي نافالني بالاحتيال هو محاولة إجباره على السكوت، بعد فشل محاولة اغتياله في أغسطس الماضي.

وأضافت بحسب “إرم نيوز”: ”بعد أشهر من معاناته جرّاء هجوم قاتل بغاز الأعصاب، فإن نافالني يواجه الآن مشكلات قانونية جديدة في روسيا تخيم على مستقبل حركته المعارضة، وتضعه على المحك أمام رغبته في العودة إلى روسيا من ألمانيا، حيث كان يتعافى من محاولة اغتياله“.

ونفى نافالني وأنصاره اتهامات السلطات الروسية هذا الأسبوع بأن أشهر منتقدي الكرملين انتهك أوامر المراقبة، وقام بالاحتيال على متبرعين بملايين الدولارات، وقالوا إن تلك المزاعم ”تستهدف منعه من العودة إلى روسيا، حيث وعد بتنشيط شبكته من النشطاء“.

وتابعت الصحيفة: ”أظهرت المزاعم الروسية الجديدة إلى أي مدى جذب نافالني انتباه السلطات في موسكو.. يتعين عليه الاختيار بين أن يكون معارضاً آخر في المنفى، وهو ما سيؤدي إلى إبعاده عن المشهد السياسي الروسي، أو العودة إلى روسيا ومواجهة خطر السجن“.

ونقلت ”وول ستريت جورنال“ عن نافالني قوله إن الاتهامات الأخيرة التي وجهتها له السلطات الروسية ليست فقط محاولة للانتقام بعد نجاته من محاولة الاغتيال، ولكنها أيضاً تأتي في ظل محاولته لتتبع وكشف المسؤولين عن المحاولة.