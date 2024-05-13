المعارك في جباليا ورفح تتصاعد.. وإسرائيل تعلن عن خسارتها البشرية

تواصلت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال على جبهات عدة في قطاع غزة، ولا سيما في مخيم جباليا شمالا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 19 من عناصره خلال 24 ساعة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الاشتباكات تدور حاليا في عدة محاور بمخيم جباليا، كما تنفذ المقاومة عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة وفي المناطق الشرقية من رفح جنوبي القطاع.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الاثنين- عبر تليغرام إن مقاتليها استهدفوا بقذيفتي الياسين 105 دبابتين من طراز ميركافا حاولتا التقدم إلى وسط معسكر جباليا.

وفي المجمل، استهدفت القسام منذ صباح اليوم ما لا يقل عن 8 دبابات إسرائيلية في كل من جباليا ورفح، و5 آليات أخرى بين ناقلات جند وجرافات شرقي رفح.

كما أعلنت أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي خلف مدارس معسكر جباليا.

وكذلك، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية شرق جباليا، كما استهدفوا دبابة ميركافا بقذيفة “آر بي جي” في المحور نفسه.

معارك رفح

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها يخوضون منذ صباح اليوم اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة شرق رفح.

وأعلنت أنها استهدفت -بعملية مشتركة مع كتائب القسام- ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر، بقذيفة مضادة للدروع في محيط المقبرة الشرقية بحي السلام شرق رفح.

واشتركت سرايا القدس أيضا مع كتائب القسام في تنفيذ قصف بقذائف الهاون من العيار الثقيل على تجمعات لقوات الاحتلال داخل معبر رفح.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عناصر من حماس أطلقوا قذائف هاون على القوات الإسرائيلية في منطقة معبر رفح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 19 عسكريا في صفوفه خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 14 في معارك قطاع غزة.

وكان قد اعترف -أمس الأحد- بجرح 50 عسكريا في يوم واحد، وهي أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الحرب على غزة.

وارتفع إجمالي العدد المعلن لجرحى جيش الاحتلال إلى 3434 جريحا، بينهم 529 أصيبوا بجروح خطيرة.

قتلى الاحتلال

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل فقدت خلال سنة أكثر من 1500 إسرائيلي، بينهم 716 من الجنود والضباط.

وأضاف في تصريحاته اليوم أن “الحرب مستمرة حتى إعادة المختطفين وتحييد سلطة حماس”.

وتأتي التطورات الميدانية المتلاحقة في غزة رغم مرور أكثر من 7 أشهر على الحرب الإسرائيلية التي وصفها خبراء أمميون وحقوقيون بأنها حرب إبادة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم أطفال ونساء، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.