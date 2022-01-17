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المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر ينفي دخول البلاد في حزام الزلازل

17 - يناير - 2022
مشهد عام لمدينة القاهرة

مشهد عام لمدينة القاهرة

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نفى المعهد المصري للبحوث الفلكية دخول البلاد في حزام الزلازل، مشيرا إلى أن الأمور طبيعية حتى لو تم تسجيل هزات أرضية بشكل يومي.

وفي تصريح لقناة “سي بي سي” المصرية، قال رئيس المعهد جاد القاضي: “لا يوجد جديد بالنسبة للزلازل خلال الفترة الراهنة، ولكن الناس أصبحت تهتم بشكل أكبر، وتتابع وسائل الإعلام بشكل أوسع، وبالتالي تسمع عن الزلازل بشكل أكبر”.

وأضاف أن الأمور طبيعية ومصر لم تدخل في حزام الزلازل، حتى لو يتم تسجيل هزات أرضية بشكل شبه يومي.

ولفت إلى أن مصر ضمن المعدل الطبيعي والمعقول من الهزات الأرضية خاصة أن المنطقة التي تسجل فيها الهزات المحسوسة هي منطقة شرق البحر المتوسط وهي منطقة فيها تراكيب جيولوجية.

وأكد أنه مصر تسجل هزات أرضية بشكل يومي وليس كلها محسوسة، ولكن “الزلازل المحسوسة تكون على عمق كبير، مثل الزلزال الذي حدث الثلاثاء الماضي على عمق 60 كيلومترا، وكان خارج الأراضي المصرية ولم يشكل أي خطر على البلاد”.

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر قبالة قبرص في البحر الأبيض المتوسط، فجر اليوم الثلاثاء، شعر به سكان عدة دول مثل تركيا ومصر وسوريا وإسرائيل.

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