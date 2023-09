المغاربة يلتجئون إلى الشوارع.. وتحذيرات من الساعات والأيام المقبلة

على وقع الزلزال الضخم الذي ضرب البلاد فجر اليوم السبت، هرع المغاربة إلى الشوارع وسط مخاوف من حصول هزات ارتدادية، لا سيما بعد أن حذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، من احتمال حدوث هزات ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة في المغرب.

وقال المركز على منصة “إكس”، “تويتر” سابقًا: “قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة”، وأضاف: “ما لم يكن ذلك ضروريًا ابتعد عن المناطق المتضررة حفاظًا على سلامتك. كن حذرًا واتبع تعليمات السلطات الوطنية”.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، ضرب زلزال قوي وسط المغرب، مسفرًا عن 296 قتيلًا وإصابة 153 آخرين، وفق حصيلة رسمية مؤقتة أوردتها وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان: “في حصيلة أولية… أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصًا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت”، وأضافت “كما سجلت إصابة 153 شخصًا.. تم نقلهم إلى المستشفيات”.

🚨🇲🇦People are outside after the terrifying 7.1 earthquake in all Moroccan cities. 😥 PRAY FOR MOROCCO!#earthquake #seisme #زلزال_المغرب pic.twitter.com/wAwLEKGJrs

— AkramPRO (@iamAkramPRO) September 9, 2023