الجمعة 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
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المغربي والبريطاني المعتقلان في دونيتسك يطعنان بحكم إعدامهما

منذ 3 دقائق
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قدّم المغربي والبريطاني الصادر بحقهما حكم بالإعدام من محكمة للانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا لمشاركتهما في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني طعنا بالحكم، بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء الجمعة الواقع في 1 تموز.

وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، والتي تعترف بها روسيا وسوريا فقط، تلقت طعنين من محامين عن المغربي إبراهيم سعدون والبريطاني شون بينر.

وذكرت الوكالة نقلا عن محامي مقاتل بريطاني آخر محكوم عليه بالإعدام في نفس القضية، ويدعى أيدن أسلين، قوله إن موكله لم يقدم طعنا بعد.

    المصدر :
  • رويترز

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