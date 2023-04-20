المغرب.. ارتفاع التضخم في مارس على أساس سنوي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، الخميس، أن التضخم في المغرب ارتفع إلى 8.2 بالمئة في مارس آذار الماضي مقارنة مع مارس آذار 2022، لأسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكشفت إحصائيات المندوبية أن هذا الارتفاع قد نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 16.1 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية ثلاثة بالمئة.

وذكرت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل خلال شهر مارس آذار ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة مع فبراير شباط 2023، وارتفع بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة مع مارس آذار 2022.

وبلغ التضخم مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة والتي تعزيها الحكومة إلى الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية.