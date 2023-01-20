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المغرب.. ارتفاع معدل التضخم السنوي 6.6% خلال 2022

منذ 6 دقائق
علم المغرب

علم المغرب

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قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المملكة ارتفع 6.6 بالمئة في 2022 مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات.

وذكرت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 11 بالمئة بينما زادت المواد غير الغذائية 3.9 بالمئة وارتفعت أسعار المواصلات 12.2 بالمئة نتيجة صعود أسعار الوقود في العام الماضي.

كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، بنسبة 5.8 بالمئة في 2022.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة في ديسمبر\كانون الأول بعد زيادة بنسبة 0.4 بالمئة في نوفمبر\تشرين الثاني.

وبلغ معدل التضخم السنوي في المغرب 3.2 بالمئة في عام 2021.

    المصدر :
  • رويترز

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