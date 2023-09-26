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المغرب.. البنك المركزي يبقي سعر الفائدة عند 3%

منذ ساعة واحدة
علم المغرب

علم المغرب

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أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند ثلاثة بالمئة قائلا إن سعر الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر.

وقال البنك في بيان عقب اجتماعه الفصلي إن التضخم انخفض من 10.1 بالمئة في فبراير\شباط إلى خمسة بالمئة في أغسطس\آب، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام والبالغ ستة بالمئة.

وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9 بالمئة هذا العام إلى 3.2 بالمئة العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.

    المصدر :
  • رويترز

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