المغرب.. الحكومة تصادق على اتفاقين مع إسرائيل

قالت الحكومة المغربية، الجمعة، إنها ستصادق يوم السبت على اتفاقين مع إسرائيل في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة.

وأفادت الحكومة في بيان نشرته الوكالة الرسمية أنها ستقر مشروعي قانون للمصادقة على الاتفاقين في اجتماع هو الأول منذ نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة البرلمان.

وتحال مشاريع القانونين عقب تصديق الحكومة عليهما إلى غرفتي البرلمان للتصويت، وفي حال التصديق، تنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.‎

وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وكان المغرب الماضي رابع دولة عربية توقع اتفاق سلام وتقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية العام الماضي بعد الإمارات والبحرين والسودان.

ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الأربعاء، إلى الرباط في أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي كبير إلى المغرب منذ إعادة العلاقات بين البلدين أواخر العام الماضي، وفق ما أعلنت الخارجية الإسرائيلية على حسابها في تويتر.