المغرب.. الحكومة تهدف لزيادة عدد طائرات الخطوط الملكية إلى 200 طائرة

قالت الحكومة المغربية (الثلاثاء 11-7-2023) إن الخطوط الملكية المملوكة للدولة تعتزم مضاعفة أسطولها بأربعة مرات من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة بحلول عام 2037 لتلبية الطلب المتزايد.

وتحقيقا لهذه الغاية، أفادت الحكومة المغربية في بيان بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو وقعا اتفاقا لزيادة مساهمة الحكومة في رأس مال الشركة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل المساهمة الجديدة للدولة في رأس مال الخطوط الملكية المغربية.

وتهدف المملكة إلى جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، مقارنة مع 11 مليونا العام الماضي بحسب وزارة السياحة. وفي عام 2019، استقبل المغرب 13 مليون زائر.

والعام الماضي زادت إيرادات القطاع لأكثر من ضعفين مقارنة بعام 2021 لتصل إلى 91 مليار درهم، متجاوزة مستويات 2019.

وقال البيان إنه بحلول عام 2037، تطمح البلاد إلى جذب 67 مليون مسافر فيما تسعى أيضا إلى جعل الدار البيضاء من بين أكبر ثلاثة مراكز للنقل الجوي في أفريقيا.