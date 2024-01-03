المغرب.. الشرطة تضبط حوالي 1.5 طن من الكوكايين في صناديق موز

قالت الشرطة المغربية إنها ضبطت (الثلاثاء 2-1-2024) 1.488 طن من الكوكايين مخبأة في صناديق موز بميناء طنجة المتوسط في شمال البلاد.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم العثور على المخدرات في حاوية على سفينة متجهة إلى تركيا وترفع علما أوروبيا وانطلقت من أمريكا الجنوبية.

وقالت الشرطة المغربية إن العملية تمت بالتنسيق مع أجهزة الأمن الإسبانية، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة.

وفي أكتوبر تشرين الأول، عثرت الشرطة المغربية على 1.37 طن من الكوكايين في الدار البيضاء.

من جهته، موقع هيسبرس المغربي نقل عن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشحنة المضبوطة مكونة من 1277 صفيحة، ضمن الحاوية التي كانت على متن باخرة للنقل البحري.