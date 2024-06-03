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المغرب.. الشرطة ضبطت 18243 طناً من الحشيش جنوبي الدار البيضاء

منذ ساعتين
المغرب

المغرب

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قالت الشرطة المغربية إنها ضبطت الاثنين 18243 طنا من مادة الحشيش في صورته الصمغية المعروفة في المغرب باسم (الشيرا) في منطقة سيدي رحال الساحلية جنوبي الدار البيضاء.

وذكرت الشرطة في بيان أنها ألقت القبض على خمسة أشخاص وهم متلبسون بنقل المادة المحظورة على شاحنة ويحاولون تحميلها على زوارق مطاطية سريعة.

وأضافت أنها بدأت التحري عن علاقات المحتجزين بشبكات تهريب المخدرات المحلية والدولية.

وكثف المغرب في الأشهر القليلة الماضية حملاته ضد تهريب المخدرات والتي أسفرت عن مضبوطات من بينها 10.7 طن من الحشيش بمدينة أغادير على ساحل المحيط الأطلسي في مارس آذار، و19.5 طن من الحشيش في صورته الصمغية مخبأة داخل شاحنة محملة بأخطبوط ومتجهة إلى إسبانيا في يونيو حزيران الماضي.

ويعتبر المغرب دولة رئيسية في إنتاج القنب ويسمح بزراعته وتصديره واستخدامه لأغراض طبية منذ عام 2021، لكن لا يسمح باستخدامه لأغراض ترفيهية.

    المصدر :
  • رويترز

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