المغرب.. تخصيص 11.7 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال

نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بيان للديوان الملكي، الأربعاء، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل بقصره بالرباط خصصت لإعادة إعمار ست مناطق منكوبة من الزلزال بمبلغ 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار)، على مدى خمس سنوات.

وأضاف البيان أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بما يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان.

لايزال الشعب المغربي تحت هول الفاجعة التي ضربت البلاد بعد الزلزال المدمر بمنطقة الحوز في الجنوب، فيما تنبعث رائحة الموت بشكل كبير بين الأحياء المدمرة من جثث لاتزال عالقة تحت أنقاض المنازل ما يشكل حالة من الذعر لسكان القرى المتضررة.

وبعد أسبوع على الفاجعة يصعب وصف شعور أهالي الضحايا بعد أن تعفنت جثث ذويهم وباتت تنبعث منها روائح كريهة، فيما تُسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال ما تبقى عالقا قبل أن تبلغ الجثث درجات متقدمة من التحلل.

وأعرب سكان عن تخوفهم من أن تتسبب الروائح المنبعثة من الجثث العالقة تحت الأنقاض في مشاكل صحية خطيرة من خلال نقل الأمراض والعدوى، وأشاروا إلى أن تلك الجثث بدأت تتحلل وتصبح مصدرا للميكروبات الضارة بعد أسبوع تقريبا من وقوع الزلزال الذي سجل سبع درجات على مقياس ريختر وخلف حوالي 3000 قتيل وآلاف المصابين.