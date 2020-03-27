المغرب تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ارتفع إلى 275 حالة بزيادة 50 عن اليوم السابق، كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة أن حالتي وفاة سجلتا في مراكش، وواحدة في الرباط، وأخرى في الدار البيضاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المغرب من جراء الوباء إلى 10 حالات.

وأرجعت الوزارة سبب الوفاة إلى عامل السن، أو وجود أمراض مزمنة، أو الاثنين معا.

كما تماثلت حالة واحدة للشفاء، ليصل مجموع المتعافين في المملكة إلى 8 حالات.

واتخذ المغرب عدة تدابير وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، من بينها إغلاق المدارس وحظر التجمعات، وإعلان حالة الطوارئ في 20 مارس الحالي، وتمديدها إلى 20 أبريل المقبل، وفق ما نقلت “رويترز”.