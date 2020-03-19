المغرب تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارتا الداخلية والصحة في المغرب، الأربعاء، إنه ينبغي للمواطنين عدم مغادرة المنزل إلا لشراء السلع الضرورية، أو الحصول على الرعاية الطبية، أو الذهاب إلى العمل، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المغرب 54 حالة إصابة بالفيروس، تشمل حالتي وفاة، وحالة تعافت. ومعظم الحالات لمغاربة يقيمون في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا عادوا لزيارة بلدهم.

وقال وزير الصحة، خالد أيت الطالب، إنه تم رصد بعض الحالات التي انتقل فيها فيروس كورونا محليا، وهو ما يتطلب المزيد من اليقظة ضد انتشار الفيروس.

وخصصت السلطات سيارات جابت شوارع مدن مختلفة لمطالبة الناس عبر مكبرات الصوت بالبقاء في منازلهم، خصوصا من كانت لديهم من قبل مشكلات صحية، وكبار السن.

والدعوة إلى العزلة المنزلية هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت إغلاق المساجد والمدارس والمطاعم والأماكن الرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى تعليق جميع رحلات الطيران الدولية.