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المغرب تخطّط لتصنيع طائرات مسيّرة عسكرية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2022 7:26 صباحًا
علم المغرب

علم المغرب

فرانس 24
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ذكر تقرير برلماني في المغرب أنّ المملكة تسعى لتصنيع طائرات مسيّرة عسكرية من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال. وكانت تقارير إعلامية محلية أشارت في وقت سابق إلى أن اتفاق التعاون الأمني المبرم بين المملكة وإسرائيل في تشرين الثاني العام الماضي، يتضمن إقامة صناعات عسكرية في المغرب.

في التفاصيل، أعلن الوزير المكلف إدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي بدء “بعض أنشطة” تتصل بصناعات دفاعية، بينها تصنيع طائرات مسيّرة عسكرية، مؤكدًا سعي المملكة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بحسب ما أورد تقرير للجنة برلمانية.

ونقل التقرير الخاص بمناقشة مشروع ميزانية الدفاع للعام 2023 عن الوزير قوله “تهمّ بعض مجالات الصناعة الدفاعية التي تعرف بداية بعض الأنشطة في بلادنا، تطوير صناعة الأسلحة والذخائر، صناعة الطائرات المسيّرة القادرة على القيام بمهام الاستخبارات والاستطلاع والهجمات المسلحة، وصيانة الطائرات العسكرية”.

ولم يعط المسؤول الحكومي تفاصيل عن هذه الأنشطة، مشيرًا فقط إلى مشروع يتم إنجازه حاليا من قبل شركة دولية لصيانة الطائرات العسكرية بمنطقة بنسلميان شمال الدار البيضاء.

لكنه أوضح أن المغرب يسعى إلى “حث الشركات الدولية على إنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب، وذلك في إطار التزاماتها التعاقدية بخصوص الصفقات المبرمة معها” لشراء أسلحة ومعدات عسكرية.

بدوره، قال موقع “يا بلادي” المحلي إن اتفاق التعاون الأمني المبرم بين المغرب وإسرائيل في تشرين الثاني العام الماضي، يتضمن إقامة صناعات عسكرية في المغرب.

وكان “التعاون في مجال الصناعة الدفاعية ونقل التكنولوحيا” من ضمن بنود هذا الاتفاق المندرج في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق ما أعلن حينها.

وذكر لوديي، بحسب التقرير البرلماني، أن المملكة كانت قد تبنت قانونًا يفسح المجال للترخيص بإقامة صناعات عسكرية، “لتعزيز الاستقلالية التدريجية لبلادنا في هذا المجال”.

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