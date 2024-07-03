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المغرب.. عائدات السياحة ترتفع 1.6 بالمئة حتى مايو

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - يوليو - 2024 9:41 صباحًا
السياحة في المغرب

السياحة في المغرب

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قالت وزارة السياحة المغربية، إن ارتفاعا طرأ على عائدات السياحة بنسبة 1.6 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مسجلة ما قيمته 4.13 مليارات دولار.

ونقلت الوزارة عن الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، قولها إن “عائدات السياحة تواصل نموها، وهو ما يتماشى مع توقعات الوزارة خلال العام الجاري”.

وذكرت عمور أن المطلوب من الجهات الفاعلة في المغرب “الحفاظ على تعبئة الجهود مع المهنيين والشركاء، والاستمرار في تطوير تجارب سياحية عالية الجودة وتقديم عروض جذابة ومدرة للدخل”، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

ودعت إلى تعزيز الانخراط في التجارب المحلية، “حتى يتمكن السكان المحليون من الاستفادة أكثر من هذا الزخم”.

ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي، يتوقع استقبال 26 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.

وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي بالمغرب خلال 2023، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة قرابة 11.5 مليار دولار، وفق بيانات مكتب الصرف في المملكة.

وتواصل السياحة تحقيق تطور متواصل، خاصة بعدما حطمت عائدات القطاع لأول مرة 10 مليارات دولار عام 2023، إثر استقبال 14.5 مليون سائح.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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