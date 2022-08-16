المغرب.. مقتل 3 عمال في بئر لاستخراج الفحم الحجري

أفادت السلطات المغربية بأن ثلاثة عمّال لقوا حتفهم داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري بإقليم جرادة في شرق المغرب، في منطقة فجّر موت عمال مناجم فيها أواخر عام 2017 احتجاجات عارمة.

وكشف بيان لوزارة الداخلية أنّ العمال الثلاثة توفوا اختناقًا بثاني أكسيد الكربون داخل البئر التي تديرها إحدى التعاونيات المؤسسة بصفة قانونية.

وأضاف البيان أنّ السلطات انتقلت إلى المكان فور إبلاغها بالحادث لمحاولة “إغاثة الأشخاص الثلاثة المحاصرين (52 و44 و43 سنة)، إلا أن الجهود باءت بالفشل، إذ انتُشلت جثت الضحايا الثلاث الذين فارقوا الحياة داخل البئر”.

وكانت احتجاجات قد اندلعت في اقليم جرادة في كانون الأول من العام 2017، واستمرت لما يزيد عن أربعة أشهر عقب وفاة شقيقين كانا يعملان في منجم عشوائي لاستخراج الفحم الحجري، في عمل كان يشكّل النشاط الاقتصادي الأساسي للمدينة قبل نضوب هذه الآبار.

واضطرت الدولة لإغلاق هذه المناجم بعد نضوبها في عام 1998 ووعدت الأهالي ببدائل اقتصادية.

غير أنّ موت الشقيقين ووفاة ثالثة أعقبتهما فجّر احتجاجات بالمدينة على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية انتهت باعتقال العشرات ومحاكمتهم.