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المغرب يتقدم بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030

منذ ساعة واحدة
كأس العالم

كأس العالم

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أعلن الملك محمد السادس ملك المغرب، الثلاثاء، عن تقدم بلاده بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وجاء إعلان المغرب عن تقديم الملف المشترك أثناء تكريم الملك محمد السادس وحصوله على جائزة الإنجاز المميز لعام 2022 والمقدمة من قبل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الثلاثاء في رواندا.

وأناب الملك محمد السادس الوزير شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة لتسلم الجائزة.

وأعلن بنموسى في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الملك محمد السادس عقب تسلم الجائزة نية بلاده تقديم العرض قائلا “هذا العرض المشترك سيحمل عنوانا للربط بين أفريقيا وأوروبا ودول البحر المتوسط”.

وسبق للمغرب التقدم بملف لتنظيم كأس العالم 2010 لكنه حصد 10 أصوات فقط وخسر فرصة الاستضافة لصالح جنوب أفريقيا.

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