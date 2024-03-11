المغرب يخصص مليون هكتار لمشروعات الهيدروجين الأخضر

قالت الحكومة المغربية (الاثنين 11-3-2024) إنها ستخصص مليون هكتار لمشاريع الهيدروجين الأخضر على أن يتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لجذب المستثمرين.

ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين الأخضر الذي يُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء باستخدام الطاقة المولدة من المصادر المتجددة دورا رئيسيا في إزالة الكربون من مختلف الصناعات.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن المبادرة ستمكن “المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه”.

وأضاف أن عرض المغرب ينطبق على “المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي”.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن الحوافز المتوقع تقديمها للمستثمرين.

وبحسب البيان، يستهدف العرض المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا، مضيفا أن ما يقرب من مئة مستثمر أبدوا بالفعل اهتماما بإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب.

ويستهدف المغرب رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 52 بالمئة من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030 من 37.6 بالمئة حاليا.