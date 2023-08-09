الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
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المغرب يخطط لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 400 ميجاوات

منذ 51 دقيقة
محطة طاقة شمسية

محطة طاقة شمسية

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أطلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) ،الأربعاء، طلب عروض أولي لاختيار الشركات المؤهلة لبناء محطة للطاقة الشمسية في جبال أطلس.

وطلبت مازن من المطورين تقديم مستندات التأهيل المسبق بحلول 20 أكتوبر تشرين الأول لتمويل وبناء وتشغيل محطة نور ميدلت 3 بقدرة 400 ميجاوات تعمل بتكنولوجيا كهروضوئية.

وفي عام 2019 فاز تحالف بقيادة إي.دي.إف بعطاء لبناء المرحلة الأولى من المشروع، نور ميدلت 1، وهي محطة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات تم تصميمها لتجمع بين تقنيات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

ولم تكتمل بعد المرحلة الأولى من هذا المشروع رغم مرور أربع سنوات، وتقول مصادر إن من أسباب ذلك خلافات حول تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة.

وأعلنت مازن الشهر الماضي أن ستة تحالفات من الشركات تأهلت للمنافسة على بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات في جبال أطلس يطلق عليها اسم نور ميدلت 2، وهي محطة ذات طاقة تخزينية تدوم ساعتين.

وفي عام 2022، مثلت مصادر الطاقة المتجددة 18 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، بينما شكل الفحم باقي النسبة المئوية. وتمثل الطاقة المتجددة حاليا 40 بالمئة من القدرة الفعلية في البلاد، ويخطط المغرب لزيادة هذه النسبة إلى 52 بالمئة بحلول عام 2030.

    المصدر :
  • رويترز

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