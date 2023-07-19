المغرب يدعو نتنياهو لزيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بسيادة المملكة على الصحراء الغربية

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء إن العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى زيارة رسمية، بعد يومين من اعتراف إسرائيل بسيادة المملكة على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وفي رسالة شخصية أكدتها وكالة المغرب العربي للأنباء، شكر الملك محمد السادس إسرائيل على موقفها وقال إن زيارة نتنياهو “تفتح إمكانيات جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل”.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة اتفقا اليوم الأربعاء على تحديد موعد “في المستقبل القريب” لما ستكون أول زيارة لنتنياهو للمملكة.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من أراضيه، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تريد إقامة دولة مستقلة هناك. وفي عام 2020، اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على المنطقة مقابل استئناف المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لم يتغير.

وفتحت 28 دولة أخرى، معظمها أفريقية وعربية، قنصليات إما في مدينة الداخلة أو في مدينة العيون بمنطقة الصحراء الغربية، فيما يعتبره المغرب دعما ملموسا لحكمه في الصحراء الغربية.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن الملك رحب في رسالته بقرار إسرائيل فتح قنصلية في الصحراء الغربية.

وقال مسؤول مغربي بارز لرويترز، بعد إعلان إسرائيل يوم الاثنين، إن جهودا تجري لتحويل مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل إلى سفارة لكنه موعد حدوث ذلك لم يحدد بعد.

وأضاف المسؤول أن اعتراف إسرائيل لن يؤثر على “مبادئ” المغرب في الدفاع عن إقامة دولتين كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.