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المغرب يدين قرارا أوروبيا يتهمه باستخدام "ملف القاصرين" ضد إسبانيا

11 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 12 - يونيو - 2021 6:35 مساءً
البرلمان المغربي

البرلمان المغربي

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استنكر مجلس النواب المغربي قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان المغرب بسبب “سماحه” بوصول آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة قبل أسابيع، لـ”ممارسة ضغوط سياسية” على إسبانيا.

وجاء ذلك في بيان صدر إثر اجتماع طارئ عقده المجلس مع رؤساء الكتل النيابية حتى وقت متأخر من ليلة الخميس.

وكانت وزارة الخارجية المغربية قالت إن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر”.

ولفتت إلى أن “محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة هي بدون جدوى، ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة”.

وأضافت أنه “لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة”.

والخميس، صوت البرلمان الأوروبي على قرار يرفض ما اعتبره “استخدام المغرب ملف القاصرين في أزمة الهجرة لمدينة سبتة”، بموافقة 397 نائبا.

وتشهد العلاقة بين الرباط ومدريد أزمة على خلفية استضافة إسبانيا لإبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”، من أجل العلاج من فيروس كورونا بين 21 أبريل الماضي وأول يونيو الجاري، إضافة إلى تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو الماضي، من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة لإدارة إسبانية.

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