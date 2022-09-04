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المغرب يرحب بتعيين عبد الله باتيلي مبعوثا دوليا إلى ليبيا

منذ ساعة واحدة
عبد الله باتيلي

عبد الله باتيلي

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رحب المغرب، الأحد، بتعيين المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، وأبدى استعداده “التام” للتعاون معه من أجل توصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “المملكة المغربية تعرب عن دعمها الكامل للمبعوث الأممي الجديد”.

وأضافت أنها “تؤكد على استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتوصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد عين أمس السبت الدبلوماسي السنغالي ووزير الحكومة السابق عبد الله باتيلي مبعوثا خاصا إلى ليبيا.

ويحل باتيلي محل جان كوبيس الذي تنحى عن منصبه أواخر العام الماضي حين تعثرت الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراع القائم منذ فترة طويلة في ليبيا قبيل الانتخابات العامة التي فشلت البلاد في إجرائها.

وكان المغرب قد استضاف مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي للصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر كانون الأول 2015، وكذلك حوارات “بوزنيقة” بين الأطراف الليبية.

وقال اليوم إنه سيواصل انخراطه في “الجهود الدولية لإحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق”.

    المصدر :
  • رويترز

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