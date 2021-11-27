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المغرب يعلق الرحلات البحرية للمسافرين من وإلى فرنسا

27 - نوفمبر - 2021
المغرب

علم المغرب

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قرر المغرب تعليق الرحلات البحرية للمسافرين من وإلى فرنسا ابتداء من يوم غد الأحد، بسبب وباء كوفيد-19، وفق ما أفاد مسؤول بوزارة النقل واللوجيستيك في المملكة لوكالة “فرانس برس”.

وأوضح المصدر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة 22:59 بتوقيت غرينيتش ليل الأحد، و”يندرج في إطار إجراءات التصدي لانتشار وباء كوفيد-19 والحفاظ على المكاسب التي تحققت في هذا الصدد”.

وفي المقابل تستمر المواصلات التجارية والبريدية عبر الخطوط البحرية الرابطة بين البلدين، حسب نفس المصدر.

ويبدأ ليل الأحد كذلك سريان تعليق الرحلات الجوية للمسافرين بين البلدين، بعدما قررت السلطات المغربية الخميس تأخيره ليومين لتسهيل عودة المسافرين العالقين بين فرنسا والمغرب.

وأعلنت السلطات المغربية أمس الجمعة، أيضا حظر دخول ترابها على القادمين أو العابرين لمجموعة من بلدان منطقة إفريقيا الجنوبية، تحسبا لانتقال عدوى المتحور الجديدة لفيروس كورونا، الذي أطلقت عليه تسمية “أوميكرون” ورصد للمرة الأولى في جمهورية جنوب إفريقيا.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا منذ ظهوره في المغرب نحو 950 ألف شخص، توفي منهم 14773 وفق آخر حصيلة رسمية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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