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المغرب يعلن انتشال 8 جثث مهاجرين غرقوا في البحر المتوسط

منذ 3 دقائق
مهاجرون في البحر المتوسط

مهاجرون في البحر المتوسط

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قالت السلطات المغربية اليوم الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، إنها انتشلت جثث ثمانية أشخاص لقوا حتفهم غرقا في مياه البحر المتوسط قبالة إقليم الناظور أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وأنقذت تسعة آخرين.

وأضافت أن عمليات البحث مستمرة للعثور على مفقودين محتملين.

وجاء في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن “الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين استقلوا قاربا مطاطيا في محاولة لعبور البحر… قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية التي سجلت هبوب رباح قوية وارتفاعا لعلو أمواج البحر”.

وأضاف أن المجموعة انطلقت من منطقة تشارانا-بومحفوظ في مدينة بني شيكر التابعة لإقليم الناظور الذي يقع على بعد 379 كيلومترا شمال شرقي الرباط.

وتعرف هذه المنطقة بأنها ملاذ لعدد من المهاجرين الأفارقة من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ إسبانيا القريبة من المغرب.

وقالت السلطات المغربية إنها فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

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