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المغرب يفرض رسومًا بنسبة 62% على الأفران الكهربائية التركية

منذ ساعة واحدة
العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا - تعبيرية

العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا - تعبيرية

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قال مصدر بوزارة التجارة المغربية اليوم الجمعة إن الوزارة تعتزم فرض رسوم مكافحة الإغراق على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا بنسبة 62 بالمئة لحماية السوق المحلية.

وأضاف المصدر أن العلامة التجارية التركية (اعتماد) ستخضع لرسوم استيراد تبلغ 34 بالمئة فقط.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن هامش الإغراق بالنسبة لشركات الأفران التركية بلغ 71.4 بالمئة، في حين بلغ هامش الإغراق لشركة اعتماد 34 بالمئة.

ووقع المغرب وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة عام 2004.

وتم تعديل الاتفاق عام 2020 لفرض رسوم استيراد على بعض البضائع التركية بعد شكاوى من مصنعي النسيج المغاربة.

    المصدر :
  • رويترز

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