الخميس 12 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 5 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المغرب ينتقد "مضايقات" البرلمان الأوروبي بعد تحقيق بمزاعم فساد

منذ 10 دقائق
المغرب - الاتحاد الأوروبي

المغرب - الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (الخميس 5-1-2023) إن علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي يجب تنميتها وحمايتها من المضايقات في البرلمان الأوروبي، بعد تحقيق أوروبي في مزاعم فساد متورط فيها نواب أوروبيون وقطر والمغرب.

وأضاف بوريطة للصحفيين عقب محادثات مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يقوم بزيارة للمغرب تستمر ليومين “هذه الشراكة تواجه مضايقات قضائية متواصلة وهجمات إعلامية متكررة”. ولم يشر صراحة إلى قضية تتعلق بدفع أموال للتأثير على السياسات.

وأردف “هذه الشراكة تواجه هجمات في المؤسسات الأوروبية، لا سيما في البرلمان”.

ووجهت السلطات البلجيكية لأربعة أشخاص على صلة بالبرلمان الأوروبي تهمة تلقي أموال وهدايا من قطر للتأثير على عملية صنع القرار. ونفت قطر تورطها في الفضيحة.

وفي مذكرات توقيف صادرة في إيطاليا، توجد كذلك مزاعم عن تلقي أموال من المغرب.

وعلى رأس المتورطين في هذه الفضيحة اليونانية إيفا كايلي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.

وصرح شريك إيفا كايلي بأنه كان “جزءا من منظمة تستخدمها قطر والمغرب للتدخل في الشؤون الأوروبية”.

ولم يعلق المغرب علنا على القضية.

وقال بوريطة إن شراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي “تقوم على أساس حسن الجوار والقيم والمصالح المشتركة”.

من ناحيته، قال بوريل بعد بحث المسألة مع بوريطة وفي وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء عزيز أخنوش، إن اتهامات الفساد “خطيرة”.

وأضاف “موقف الاتحاد الاوربي واضح، لا يمكن الإفلات من العقاب أو التسامح مع الفساد، نحن ننتظر نتائج التحقيقات الجارية،وقد تم رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المعنيين”.

وقال إنه تناول مع المسؤولين المغاربة موضوع التحقيق في قضية الفساد التي هزت البرلمان الأوربي، وأضاف “ننتظر تعاون الجميع في هذا التحقيق”.

في الوقت نفسه، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي والمغرب تربطهما “شراكة استراتيجية قوية”.

وأضاف أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للمغرب ستزيد إلى 1.6 مليار يورو بين عامي 2021 و2027 من 1.4 مليار بين عامي 2014 و2020.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني يرفض مقترح بوتين للهدنة ويعتبره "نفاقا"
مؤشر لقياس الزلازل
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة هندو كش شمال أفغانستان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
تصريح مفاجئ لأردوغان.. قد أجتمع مع الأسد من أجل السلام!

الأكثر قراءة

معارض السيارات
هكذا أصبحت رسوم السيّارات الجمركية: "مليار… وأكتر"
وزير الصحة فراس الأبيض
وزير الصحة يحذر... موجة جديدة من "كورونا" وصلت إلى لبنان
حادث سير مروع في فيطرون
بالفيديو: قتيلان إثر حادث سير مروع على طريق فيطرون