المغرب يندد باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

نددت المملكة المغربية باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى قبل فجر الأربعاء، ودعت إلى احترام الوضع القانوني والديني في الأماكن المقدسة.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن المملكة “تؤكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة”.

وأضاف البيان أن المغرب يرفض “مثل هذه الممارسات التي لا تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا وتقوض جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة”.