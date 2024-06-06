المغرب يوقع اتفاقية مع غوتيون الصينية لإنشاء مصنع عملاق لبطاريات السيارات الكهربائية

أحد مصانع صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب - تعبيرية

قالت الحكومة المغربية اليوم الخميس إن شركة غوتيون الصينية للتكنولوجيا الفائقة ستبني أول مصنع عملاق لبطاريات السيارات الكهربائية في المغرب بتكلفة إجمالية تبلغ 12.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار).

وشركة جوتيون هي أحدث شركة تستثمر في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب الذي يسعى إلى تكييف قطاع السيارات المتنامي مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الحكومة المغربية وشركة غوتيون وقعتا اتفاقا استثماريا للمصنع العملاق الذي ستبلغ طاقته الأولية للبطاريات 20 جيجاوات في الساعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الشركة الصينية تعتزم زيادة طاقة المصنع إلى 100 جيجاوات في الساعة، مع استثمار قد يصل إلى 6.5 مليار دولار في نهاية المطاف.

والقرب الجغرافي للمغرب من أوروبا، واتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصناعة السيارات الحالية تجعله جذابا للشركات الصينية في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وفي شهر مايو أيار، أعلنت شركتان صينيتان لتصنيع بطاريات السيارات وهما هايليانغ وشينزوم عن خطط لإنشاء مصنعين منفصلين بالقرب من طنجة، ينتج الأول النحاس والثاني الأقطاب التي تطلق الإلكترونات (الأنود) وهي مكونات رئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية.

وقبل شهر من ذلك، وافقت الحكومة المغربية مبدئيا لشركة بي.تي.آر نيو ماتريال جروب الصينية لصناعة البطاريات الكهربائية أن تبني مصنعا بالقرب من طنجة لإنتاج الكاثودات وهي مكون رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن يقيم مصنع صيني آخر، وهو سي.إن.جي.آر أدفانسد ماتريال مصنعا لإنتاج الأقطاب التي تكتسب الإلكترونات (الكاثود) في الجرف الأصفر على بعد 100 كيلومتر جنوبي الدار البيضاء حيث خصصت الحكومة 283 هكتارا لصناعات البطاريات الكهربائية.

وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية للمغرب بقيمة 14 مليار دولار في 2023، بزيادة 27 بالمئة عن العام السابق.

والمغرب موطن لمصانع شركات السيارات ستلانتس ورينو بطاقة إنتاجية سنوية مجمعة تبلغ 700 ألف سيارة بالإضافة إلى مجموعة من الموردين المحليين.