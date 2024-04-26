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المغرب يُطلق مناقصة لبناء مزرعة رياح بسعة 400 ميغاوات

منذ 3 ساعات
المغرب

المغرب

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أعلنت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) أمس الخميس 26 نيسان/أبريل 2024، عن طرح مناقصة للتأهيل المسبق لمشروع طاقة رياح يبلغ سعته 400 ميجاوات، وذلك في منطقة شمال البلاد. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المغرب لتعزيز قدراته في مجال الطاقة المتجددة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتطلب مازن من المطورين تقديم مستندات التأهيل المسبق بحلول 24 يونيو حزيران لتمويل وبناء وتشغيل محطة الرياح ويطلق عليها اسم نسيم نورد.

وتتضمن تلك الجهود مشروع طاقة رياح بقدرة 150 ميجاوات بإقليمي الفحص أنجرة والمضيق الفنيدق شمالا ومزرعة رياح بقدرة 250 ميجاوات بإقليمي طنجة وتطوان.

ويهدف المغرب إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52 بالمئة من القدرة الفعلية للبلاد بحلول عام 2030 من 37.6 بالمئة الآن، وذلك من خلال الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

    المصدر :
  • رويترز

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