المغرب.. 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 525443. كما سجل المغرب 4 وفيات، وهو نفس العدد المسجل في اليومين الماضيين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 9225.

وأشاد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في اجتماع للحكومة اليوم “بالتقدم المطرد لعدد المواطنات والمواطنين المستفيدين من التلقيح رغم الصعوبات المرتبطة بتوفر اللقاح دولياً.

وقال إن عدد الحاصلين على اللقاح قارب الـ10 ملايين بالتوازي مع “تحسن الوضع الوبائي من حيث عدد الحالات النشطة والحالات الخطيرة والوفيات”.

وعادت الحياة لتدب من جديد في المطارات والموانئ المغربية، بعد أشهر من الركود، بسبب الأزمة الصحية التي جثمت على النفوس وشلت الحركة السياحية عبر ربوع العالم.

وتستعيد مدن ألفت الاكتظاظ خلال فصل الصيف بعضا من المشاهد القديمة بتوافد المغاربة المقيمين في الخارج عليها.