وسط مأساة المغرب.. ما هي أسوأ الزلازل التي ضربت المنطقة العربية؟

شعر سكان مدن مراكش والدار البيضاء وأغادير والصويرة في المغرب، بزلزال قوي خلال الليلة الماضية، أسفر عن مصرع أكثر من 820 شخص، في حصيلة مؤقتة، في واحد من أعنف الزلازل التي ضربت المنطقة العربية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في أحدث بياناتها، أن حصيلة ضحايا الزلزال وصلت إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، بوقت سابق السبت، عن المسؤول بالمعهد الوطني للجيوفيزياء، ناصر جابور، قوله إنها “المرة الأولى منذ قرن، التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل في المغرب”.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الزلزال أثّر على حياة نحو 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة بها.

.@WHO expresses sincere condolences and support to the people of Morrocco affected by tragic earthquake that struck on 8 September, killing hundreds and affecting more than 300,000 people in #Marrakech and surrounding areas.@OMSMaroc @msps_gov_ma

— WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (@WHOEMRO) September 9, 2023