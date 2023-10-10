المفكر السعودي سعد البازعي: يقف المرء باعتزاز أمام موقف المملكة بحق الأشقاء الفلسطينيين

في ظل الحرب التي يشهدها قطاع غزة بين إسرائيل وحماس، في أعقاب العملية المباغتة التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، كتب المفكر وأستاذ آداب اللغة الإنجليزية سعد البازعي على صفحته عبر منصة “إكس”: في هذه الظروف الصعبة يقف المرء باعتزاز أمام موقف المملكة العربية السعودية كما عبرت عنه قيادتها الحكيمة وهي تؤكد حق الأشقاء الفلسطينيين في الوجود والحياة الكريمة أمام المستوطنين الصهاينة.

في هذه الظروف الصعبة يقف المرء باعتزاز أمام موقف المملكة العربية السعودية كما عبرت عنه قيادتها الحكيمة وهي تؤكد حق الأشقاء الفلسطينيين في الوجود والحياة الكريمة أمام المستوطنين الصهاينة. — سعد البازعي (@albazei) October 9, 2023

وكان قد أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه يعمل على منع “اتساع” نطاق النزاع في المنطقة بعد التصعيد الجاري في قطاع غزة ومحيطه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) فجر اليوم الثلاثاء، إن ولي العهد شدّد لعباس على أن المملكة “مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة، وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم”.

وأكد محمد بن سلمان أن المملكة تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد الجاري ومنع اتساعه، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين.

وكان ولي العهد السعودي شدّد الشهر الماضي في تصريح لشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية على “أهمية القضية الفلسطينية” بالنسبة للمملكة، وقال “نحن بحاجة لحلّ تلك القضية”، معربا عن أمله بأن تفضي المفاوضات “إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين”.

ويقول محللون إن المعارك الجارية أضرّت كثيرا بأي تقدم قد يكون تم إحرازه باتجاه التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

يأتي ذلك بعد القصف الإسرائيلي الدامي على قطاع غزة، بأعنف ضربات جوية خلال 75 عامًا من الصراع مع الفلسطينيّين، لتمحو أحياء بأكملها من الوجود.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في غزة بأنّ الضربات الجوية الإسرائيلية، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 830 شخصًا وإصابة 4250 آخرين.

فيما قالت الأمم المتحدة إنّ أكثر من 180 ألفًا من سكان غزة أصبحوا بلا مأوى، وتجمع الكثيرون منهم في الشوارع أو في المدارس.