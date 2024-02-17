المفوضية الأوروبية تحدد الخطوط العريضة لمقترح استراتيجية دفاع جديدة.. إليكم التفاصيل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين‭‭ ‬‬(السبت 17-2-2024) إن المفوضية ستقدم مقترحا لاستراتيجية دفاعية في غضون ثلاثة أسابيع، وستفتح أيضا مكتبا للابتكار الدفاعي في أوكرانيا.

وأضافت فون دير لاين في مؤتمر ميونيخ للأمن “يتعين على أوروبا أن تعزز قاعدتها الصناعية… أؤيد عن اقتناع حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه يتعين علينا أن نبني أوروبا قوية ومتعاونة”.

وقالت إن المقترح يهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي و”الإنفاق بشكل أفضل” من خلال مشتريات مشتركة واتفاقيات لتوفير القدرة على التنبؤ للصناعة وتحسين العمل المشترك بين القوات المسلحة الأوروبية.

وأضافت أنه يجب دمج أوكرانيا في برامج الدفاع الأوروبية لأن روسيا “تتفوق على أوكرانيا” بالجنود و”تطلق أسلحة سريعة وقذرة مصنوعة في كوريا الشمالية وإيران”.

وفيما يتعلق بالمساعدات المالية، قالت فون دير لاين إن من مصلحة الولايات المتحدة تمرير مشروع قانون، المعطل حاليا في الكونجرس، لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا لأن هذا إجراء يرمز إلى وقوف الديمقراطيات في وجه النظم الاستبدادية.