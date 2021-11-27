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المفوضية الأوروبية تحظر نشاط شركة طيران روسية في الاتحاد الأوروبي

27 - نوفمبر - 2021
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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أدرجت المفوضية الأوروبية شركة “سكول إيرلاينز” الروسية في قائمة شركات الطيران المحظورة أنشطتها في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: “تمت إضافة شركة طيران روسية واحدة إلى القائمة بسبب مخاوف بشأن قدرتها على الامتثال للمعايير الدولية”.

وأضاف البيان: “من الواضح أن سكول إيرلاينز وست شركات أخرى انتهى المطاف فيها بسبب “تحديد مشاكل أمنية خطيرة”.

هناك 97 شركة طيران من دول مختلفة في قائمة المنع الأوروبية، وشركة سكول إيرلاينز هي الناقل الوحيد من روسيا في تلك القائمة حتى الآن.

تأسست “سكول إيرلاينز” عام 2000. وتعد واحدة من أكبر مشغلي طائرات الهليكوبتر في روسيا. وتقوم بأعمال التركيب ونقل البضائع والإخلاء الطبي وإطفاء الحرائق والتصوير الجوي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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