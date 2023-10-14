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المفوضية الأوروبية ترفع المساعدات الإنسانية الفورية لـ "غزة" لثلاثة أضعاف

منذ 44 دقيقة
مبنى المفوضية الأوروبية

مبنى المفوضية الأوروبية

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قالت المفوضية الأوروبية (السبت 14-10-2023) إنها سترفع مساعداتها الإنسانية الحالية لغزة إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 75 مليون يورو (78.8 مليون دولار) وستعمل مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها.

وأضافت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان أنها “تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من إرهابيي حماس، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني”.

وتابعت “نعمل جاهدين لضمان تقديم الدعم للمدنيين الأبرياء في غزة في هذا السياق”.

وقرر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الإبقاء على مساعداته للفلسطينيين، متراجعا عما قاله مفوض بالاتحاد عن أن المفوضية الأوروبية قررت وضع جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين، البالغة قيمتها 691 مليون يورو، قيد المراجعة.

وجه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس الجمعة نداء لجمع ما يقرب من 294 مليون دولار لمساعدة نحو 1.3 مليون شخص في غزة والضفة الغربية، نصفها تقريبا للمساعدات الغذائية مع نفاد الإمدادات.

    المصدر :
  • رويترز

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