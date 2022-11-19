المفوضية الأوروبية تستعد لتقديم المسودة النهائية لسقف أسعار الغاز

قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين، إن المفوضية الأوروبية أعدت مسودة وثيقة تتضمن آلية فرض سقف سعر ديناميكي للغاز الطبيعي.

وأشار الوزير، في مقابلة نشرت يوم السبت في صحيفة “لا ستامبا”، إلى أنه سيتم تقديم النسخة النهائية للوثيقة، في قمة الاتحاد الأوروبي في 24 نوفمبر.

ووفقا له، تنظر إيطاليا إجمالا إلى هذا الاقتراح بشكل إيجابي. وأضاف: “حتى الآن لدينا مسودة غير رسمية للمفوضية الأوروبية تقدم سقفا ديناميكيا للأسعار. سيتم تقديم النص النهائي إلى المجلس الأوروبي في 24 نوفمبر وسننظر في التفاصيل. ربما يمكن تحسين شيء ما، ولكن بشكل عام، تؤخذ طلباتنا في الاعتبار”. ووفقا له، من الممكن بهذه الطريقة مواجهة المضاربة في السوق واحتواء ارتفاع أسعار الطاقة للشركات الخاصة وللعائلات.

وأكد الوزير أنه سيتم تركيب المحطة العائمة لتجهيز الغاز قبالة ساحل بومبينو، على الرغم من اعتراض السلطات المحلية، مع ضمان فترة خدمة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ونوه الوزير بأنه لا يعارض شخصيا استخدام الطاقة النووية، لكن القرار في هذا الشأن يجب أن يتخذ من قبل برلمان الاجتماع المقبل والحكومة.