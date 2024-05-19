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المفوضية الأوروبية تفعل خدمة خرائط بالأقمار الصناعية بحثا عن طائرة الرئيس الإيراني

منذ 5 دقائق
مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشتش

مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشتش

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قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشتش إن المفوضية الأوروبية فعّلت خدمة الخرائط عبر الأقمار الصناعية للمساعدة في جهود البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد سقوطها، وذلك في أعقاب طلب بالمساعدة تقدمت به إيران.

وتوفر خدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ التابعة للمفوضية الأوروبية منتجات لتحديد الأماكن بناء على صور الأقمار الصناعية.

وقال لينارتشتش على منصة إكس إن كوبرنيكوس تفعل “خدمة خرائط الاستجابة السريعة في ضوء حادث الطائرة”.

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    المصدر :
  • رويترز

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