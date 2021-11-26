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المفوضية الأوروبية تقترح تعليق الرحلات الجوية الآتية من دول جنوب القارة الإفريقية

26 - نوفمبر - 2021
الاتحاد الاوروبي

اعلام الاتحاد الاوروبي

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اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الإفريقية بسبب رصد سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين.

وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة غداة قرار مماثل من لندن: “ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الإفريقية، بسبب المتحور بي.1.1.529”.

وأعلن علماء، الخميس الماضي، اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا في جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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