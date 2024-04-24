المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على سفن وناقلات تنقل نفطا ومعدات عسكرية إلى روسيا

ذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، أنه من المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على السفن التي تنقل معدات عسكرية إلى روسيا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الناقلات التي تخالف الحدود القصوى المحددة من قبل مجموعة السبع لأسعار نفط روسيا.

وتضع المفوضية اللمسات الأخيرة على اقتراحها بشأن حزمة العقوبات الرابعة عشرة ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

واتهمت القوى الغربية كوريا الشمالية بتزويد روسيا بأسلحة تشمل صواريخ باليستية وذخائر لتشغيل آلتها الحربية. وتتفوق روسيا بدرجة كبيرة من حيث العتاد لكن لم يتمكن أي من الطرفين من تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض.

وقالت الولايات المتحدة في فبراير شباط إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من عشرة آلاف حاوية ذخائر ومواد ذات صلة لروسيا منذ سبتمبر أيلول.

وتسعى المفوضية الأوروبية أيضا إلى فرض عقوبات على ناقلات النفط فيما يسمى “بأسطول الظل” الذي ينقل النفط الروسي بأسعار تفوق تلك التي وضعتها دول مجموعة السبع.

وأظهرت وثيقة أن من المتوقع إضافة 40 شركة إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات ومن بينها شركات روسية تشتري معدات للجيش وكذلك شركات من دول ثالثة أيضا تبيع لروسيا أجهزة إلكترونية وأشباه موصلات ورقائق للاستخدام العسكري.

وجاء في الوثيقة أن الشركات من الدول الثالثة تتمركز في الإمارات وقرغيزستان وتركيا والصين، وقد باعت لروسيا معدات منشأها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضافت المصادر أن المفوضية تجري مناقشات على أساس غير رسمي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع قبل تقديم اقتراحها إلى المجلس الأوروبي لمناقشته.

وأحجمت المفوضية عن التعليق على الأمر.