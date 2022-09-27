المفوضية الأوروبية: من السابق لآوانه التكهن بأسباب التسريب في نورد ستريم

قالت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إن من السابق لآوانه التكهن بأسباب التسريب في خطي الأنابيب نورد ستريم 1و2 لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا.

وذكر متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي دوري للاتحاد الأوروبي “في هذه المرحلة، من السابق لآوانه التكهن بالأسباب… الدول الأعضاء تبحث الأمر وسنظل على اتصال وثيق معها لكنه ليس حقا وقت التكهن”.

وأضاف المتحدث أن المفوضية تتابع تطورات التسريب عن كثب ولا ترى حتى الآن أي تأثير على أمن الإمدادات في أوروبا. وعلى الرغم من أن الخطين لا يعملان إلا أنهما لا يزالان يحتويان على غاز مضغوط.

بدورها قالت رئيسة الوزراء الدنمركية ميتي فريدريكسون اليوم الثلاثاء إنه من الصعب تصديق أن التسريب في خطي أنابيب نورد ستريم حدث بالصدفة.

وأبلغت فريدريكسون هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنمركية (دي.آر) خلال زيارتها لبولندا أنه لا يمكن استبعاد عمل التخريب لكنه لا يزال مبكرا أيضا استنتاج أي أسباب.

وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب رئيسي، قائلة إنه بحاجة إلى إصلاحات.

ويمتد خط أنابيب نورد ستريم 1 على عمق 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى شمال شرق ألمانيا.