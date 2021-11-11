المفوضية الأوروبية: من غير المرجح فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على "إيروفلوت"

أكد مصدر في المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنه من غير المرجح، أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة “إيروفلوت” الروسية بسبب الوضع المتعلق بالمهاجرين في بيلاروس، فمن المرجح، أن تكون الإجراءات ممكنة بخصوص شركات الطيران، التي تقوم برحلات الطيران العارض.

وقال المصدر، “على الأرجح، لن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد شركات طيران مثل الخطوط الجوية التركية أو “إيروفلوت”، بل ضد الشركات المنظمة، التي تتلقى الطلبات وتدير رحلات الطيران العارض من تلك المناطق، التي يصل منها المهاجرون”.

كتبت وكالة “بلومبيرغ، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر مطلع، عن احتمال فرض عقوبات أوروبية على شركة الطيران الروسية “إيروفلوت”، في إطار حزمة عقوبات جديدة على بيلاروس، تتعلق بأزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا.

ونفت شركة “إيروفلوت”، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة، حول مشاركتها أو تعاونها في تنظيم نقل جماعي للمهاجرين من الشرق الأوسط إلى بيلاروس، مشيرة أن هذه المعلومات قد تؤثر سلبا على أنشطة الشركة.

ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، المعلومات المتداولة، حول العقوبات المحتملة بحق شركة الطيران الروسية “إيروفلوت”، على خلفية مزاعم نقل المهاجرين إلى مينسك، بـ “الأفكار المجنونة”.