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المفوضية الأوروبية: نؤيّد فرض عقوبات على المستوطنين بالضفة

منذ 22 دقيقة
جيش الإحتلال في الضفة الغربية

جيش الإحتلال في الضفة الغربية

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أنها “تؤيد” فرض عقوبات على “المتطرفين” من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مندّدة أمام البرلمان الأوروبي بـ”تصاعد” أعمال العنف التي يمارسونها والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة.

وقالت فون دير لايين في ستراسبورغ “يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين معاناة هائلة للفلسطينيين. إن ذلك يعرّض احتمالات سلام دائم للخطر ويمكن أن تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي. لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية”.

وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قال في وقت سابق إن التكتل سيقترح على حكوماته فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

كما قال بوريل في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل “سنعمل على اقتراح بفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية”.

    المصدر :
  • وكالات

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