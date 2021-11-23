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المقاتلة الأمريكية “إف – 22 رابتور” ترصد بطلاء عاكس

23 - نوفمبر - 2021

مقاتلة اميركية - تعبيرية

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رصدت المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس “إف – 22 رابتور”، بطلاء مرآة عاكس. ظهر ذلك في صور نشرها مصور الطيران سانتوس كاسيريس في موقع إنستغرام .

وحلقت هذه المقاتلة الأمريكية “إف – 22 رابتور” ذات الطلاء العاكس في سماء قاعدة نيليس الجوية في نيفادا.

ولفت موقع “The Drive” إلى أن ذلك يشير إلى أن المقاتلة الأمريكية تجري اختبارات على تقنيات البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء الواعدة، وكذلك أسلحة الليزر.

وأفيد في هذا السياق بأن الولايات المتحدة كانت اختبرت في السابق طلاءا عاكسا مشابها على طائرات أخرى، وبأن استخدام المقاتلة “إف – 22 رابتور” في مثل هذه الأغراض يرجع إلى قدرتها على الطيران على ارتفاعات شاهقة.

وكان الموقع ذاته قد نقل في أكتوبر عن سلاح الجو الأمريكي، أن طائرة من طراز “إف – 22 رابتور” قد تحطمت في مايو 2020 بفلوريدا بسبب غسيل “غير مناسب” أثر على أجهزة الاستشعار المسؤولة عن التحكم في المقاتلة، مشيرا إلى أن عدة تحذيرات ظهرت قبيل الحادثة على لوحة أجهزة الطيار لا تتوافق مع السلوك الطبيعي للطائرة.

يشار إلى أن شركة لوكهيد مارتن، أكبر شركات صناعة الأسلحة الأمريكية، كانت أعلنت في سبتمبر الماضي أن 700 مقاتلة من الجيل الخامس طراز “إف – 35” من مختلف الفئات، سلمت للجهات صاحبة الحجوزات.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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