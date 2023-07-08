المقاتلون في عطلة.. قائد كبير في فاغنر يكشف موعد الانتقال إلى روسيا البيضاء

نقلت قناة على تطبيق تيليغرام عن قائد كبير في مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة قوله إن مقاتلي المجموعة التي يترأسها يفغيني بريغوجين يستعدون للانتقال إلى روسيا البيضاء تنفيذا لبنود اتفاق أنهى تمرد المجموعة على القيادة العسكرية الروسية.

ومنذ التمرد، الذي وقع في 23 و24 يونيو حزيران عندما استولى مقاتلو فاغنر لفترة وجيزة على مدينة في جنوب روسيا قبل أن يزحفوا تجاه العاصمة موسكو، بقي المكان الدقيق لوجود بريغوجين وقوات مجموعته مجهولا.

ومن المفترض بموجب الاتفاق أن ينتقل بريغوجين إلى روسيا البيضاء، كما منحت موسكو قوات فاغنر -وبعضهم مدانون سابقون أطلق سراحهم مبكرا للمشاركة في القتال في أوكرانيا- حرية الاختيار بين الانتقال معه إلى روسيا البيضاء أو الانضمام إلى القوات المسلحة النظامية الروسية أو العودة إلى منازلهم.

لكن ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء قال يوم الخميس إن بريغوجين وآلاف من مقاتلي فاغنر ما زالوا في روسيا، مما أثار تساؤلات عن تنفيذ الاتفاق.

ونقلت قناة على تطبيق تيليغرام للتراسل اليوم السبت عن أنطون يليزاروف، وهو قائد في مجموعة فاغنر يشتهر باسم لوتس، قوله إن المقاتلين في عطلة حتى أوائل أغسطس آب بناء على أوامر بريغوجين قبل الانتقال إلى روسيا البيضاء.

وفقا لقناة (يفغيني بريغوجين أون تيليغرام)، قال يليزاروف “علينا إعداد القواعد وساحات التدريب، والتنسيق مع الحكومات والإدارات المحلية، وتنظيم التفاعل مع وكالات إنفاذ القانون في روسيا البيضاء، وإنشاء خدمات الإمداد والتموين”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ما نشرته القناة.

والتزم بريغوجين نفسه الصمت بطريقة غير معهودة خلال الأسبوعين الماضيين. ولم يطلق أي منشورات عبر قناته المفضلة على تيليغرام (الخدمة الصحفية ليفغيني بريغوجين ) منذ 26 يونيو حزيران عندما دافع عن التمرد.

وقال بريغوجين، الذي انتقد بشدة ولفترة طويلة تعامل وزارة الدفاع وقيادات الجيش الروسي مع الحرب في أوكرانيا، إنه أطلق “مسيرة العدالة” نحو موسكو للاحتجاج على الفساد وعدم الكفاءة بين كبار القادة.