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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب

منذ دقيقتين
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 24 آذار/مارس الجاري، أنها استهدفت مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، وسط تل أبيب، بالطيران المسيّر.

ونشرت “المقاومة الإسلامية في العراق” بياناً عبر تيلغرام أوضحت فيه أنها استهدفت المقر فجر اليوم الأحد.

وأشار البيان إلى أن عملياتها التي تستهدف المواقع الإسرائيلية، ستتصاعد خلال شهر رمضان، نصرة للفلسطينيين في غزة.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت قبل أيام أنها استهدفت بالطيران المسيّر محطة توليد الكهرباء في تل أبيب.

وفي الـ25 من يناير، أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها استهدفت ميناء أسدود الإسرائيلي بالطائرات المسيرة، وذلك عقب أيام من تأكيدها أنها قصفت أيضا ميناء أسدود في إسرائيل بطائرات مسيرة، مع الإشارة إلى أن ميناء أسدود يبعد عن العاصمة العراقية بغداد قرابة 1000 كيلومتر.

وفي وقت سابق، أكدت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها هاجمت “هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسيّر”.

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة في سوريا والعراق، ردا على “مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان”.

وتستهدف “المقاومة الإسلامية في العراق” مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

    المصدر :
  • وكالات

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