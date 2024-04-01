المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مسؤوليتها عن هجوم استهدف إيلات

أعلنت وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان اليوم الاثنين 1 نيسان /أبريل الجاري، أنها هاجمت “هدفا حيويا” في إسرائيل باستخدام “الأسلحة المناسبة”. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هجوما جويا استهدف اليوم الاثنين مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر دون أن يتسبب في وقوع إصابات.

وقال بيان لجيش الاحتلال إن جسما طائرا أُطلق من الاتجاه الشرقي لإسرائيل وأصاب مبنى في إيلات.

ولم يحدد البيان نوعية الجسم الذي أطلق باتجاه إيلات. وذكر أن هذا الإطلاق تسبب في انطلاق صفارات الإنذار لكن لم تعترضه الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وتتعرض إيلات لهجمات متكررة بصواريخ وطائرات مسيرة من الحوثيين في اليمن في إطار الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي نوفمبر تشرين الثاني، قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إن جماعة في سوريا أطلقت طائرة مسيرة استهدفت مدينة إيلات.