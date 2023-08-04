المكسيك.. ارتفاع عدد ضحايا انحراف حافلة ركاب إلى 18 قتيلًا

أعلن مسؤولون حكوميون أنّ 18 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، حينما انحرفت حافلة ركاب عن طريق سريع لتسقط في واد في غرب المكسيك أمس الخميس، وأضافوا أنّ الركاب معظمهم من جنسيات أجنبية وأن بعضهم كان متجها إلى الحدود الأميركية.

وكانت الحافلة المتجهة إلى بلدة تيخوانا الحدودية في شمال البلاد، تحمل 42 راكبًا من بينهم مواطنون من الهند وجمهورية الدومنيكان ودول أفريقية.

وقالت حكومة ناياريت في بيان إنّه تم القبض على سائق الحافلة إذ تشتبه السلطات في قيادته للحافلة بسرعة عالية في منحنى بالطريق.

وقال المسؤولون إنهم لا يزالون يعملون على تحديد هوية المتوفين بعد ظهر أمس الخميس.

وأوضح مسؤولون أنّ حافلة الركاب، التابعة لشركة إيليت، تحطمت بالقرب من برانكا بلانكا على الطريق السريعة خارج مدينة تيبك عاصمة الولاية.