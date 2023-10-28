السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المكسيك.. ارتفاع عدد قتلى الإعصار أوتيس إلى 39

منذ دقيقتين
الإعصار "أوتيس" في المكسيك (رويترز)

الإعصار "أوتيس" في المكسيك (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلنت الحكومة المكسيكية اليوم السبت، أن عدد القتلى جراء الإعصار أوتيس المدمر الذي وصل قبل أيام إلى منتج أكابولكو الساحلي في البلاد ارتفع إلى 39.

واجتاح الإعصار أوتيس مدينة أكابولكو يوم الأربعاء مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 266 كيلومترا في الساعة وتسبب في إغراق المدينة واقتلاع أسقف المنازل والمتاجر والفنادق وغمر المركبات بالماء وقطع الاتصالات بالإضافة إلى إغلاق الطرق والمسارات الجوية.

ولم تصدر الحكومة حتى الآن معلومات تُذكر عن القتلى والجرحى. وارتفع أحدث عدد للقتلى إلى 39 من 27 في تقارير سابقة، مع وجود أربعة آخرين في عداد المفقودين بسبب الإعصار.

وذكرت الحكومة أن القتلى هم 29 رجلا و10 نساء، وذلك نقلا عن بيانات من ولاية جيريرو التي تقع بها أكابولكو.

وأضافت أن أكثر من 220 ألف منزل و80 بالمئة من قطاع الفنادق تضرروا وأن أكثر من 513 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء.

وتُقدر تكلفة الدمار الذي خلفه أوتيس بمليارات الدولارات، وتم إرسال ثمانية آلاف جندي لمساعدة الميناء المتضرر في التعافي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيوني بيلارا
طوفان الأقصى
وزيرة إسبانية تحذر من خطر الوقوع في فخ التواطؤ مع إسرائيل في الإبادة الجماعية
الأسواق المالية
المستثمرون في حالة ترقب وسط احتدام صراع الشرق الأوسط
غزة
طوفان الأقصى
رغم التصعيد.. استمرار المفاوضات التي تجرى بوساطة قطرية بين حماس وإسرائيل

الأكثر قراءة

الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
طوفان الأقصى
بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
قوات الاحتلال الإسرائيلي
وسط تكتّم شديد.. هجوم يستهدف أكبر قاعدة خارجيّة للقوات الإسرائيليّة في إريتريا